Lo strano caso dell’aspirante consigliere comunale di Lamezia

Del parapiglia che ha caratterizzato gli ultimi giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle liste, con il ritiro di alcune, la presentazione di altre e bagarre a mezzo stampa, senza esimersi, a volte, dal ricorrere anche le più dirette ‘mani’, qualche traccia è rimasta poi nel risultato finale presentato alla commissione elettorale.



E’ il caso di un candidato a sedere negli scranni del consiglio comunale, il cui nominativo figura in due liste. Fin qui nulla di male, potrebbe essere stato semplicemente indirizzato da una lista ad un’altra. Il punto è che si tratta di liste legate a due diversi candidati a sindaco. Così Fiore Silvio Giovanni Paolo, nato in Polonia nel 1984 risulta essere un candidato consigliere comunale del sindaco Paolo Mascaro, ma allo stesso tempo compare nella lista Lavoro per Lamezia che appoggia il grande antagonista dell’ex presidente della Vigor Lamezia, ovvero Pasqualino Ruberto.



Sulla questione sono già intervenuti gli organi competenti che hanno stabilito che il candidato è di Ruberto. Quello che è accaduto è facile da immaginare e filtra da indiscrezioni interne. Negli scontri con Salvatore Vescio prima, non voluto a causa della condanna di primo grado per compravendita di voti, e con Mario Magno dopo, in tanti hanno lasciato la barca di Mascaro. Alcuni di questi si sono indirizzati allora verso Pasqualino Ruberto. Nel caso del giovane Fiore Silvio Giovanni Paolo la decisione di passare sull’altra sponda è stata talmente repentina da non dare il tempo di cancellarlo dalla lista a cui precedentemente apparteneva. E c’è chi è pronto a giurare che il suo cuore batta ancora per Mascaro.