Scalda i motori in vista delle prossime elezioni comunali il centro destra lametino. Nella sede di Fratelli d’Italia si sono riuniti oltre agli esponenti del partito della Meloni, della Lega, di Forza Italia, dell’Udc e del Nuovo Cdu.

«La grave situazione in cui versa il territorio lametino ha portato i partiti ad incontrarsi per iniziare a dialogare e a delineare un possibile percorso comune e per individuare e sviluppare dei punti programmatici che possano risollevare Lamezia dal pantano in cui è stata fatta sprofondare» si legge in una nota. L’idea è quindi quella di arrivare a proporsi ai lametini dopo i due sofferti anni di commissariamento con una coalizione unica e un unico candidato a sindaco.



«I cittadini lametini chiedono risposte chiare ed efficaci ai problemi reali che vivono quotidianamente e che la terna commissariale, purtroppo, non riesce a fornire. L’auspicio è quello di tornare prima possibile alla normale amministrazione e ridare ai cittadini la possibilità di essere governati da rappresentanti democraticamente eletti. Si è trattata di una riunione preliminare – spiega ancora la nota - a cui seguiranno altri incontri già programmati nelle prossime settimane, dove verranno sviscerati i punti salienti per la costruzione di una solida coalizione».



Le elezioni dovrebbero tenersi entro fine novembre salvo che il 19 settembre il Consiglio di Stato non decida di riannullare lo scioglimento del Comune e restituire la fascia tricolore a Paolo Mascaro.