Il Movimento Cinque stelle lametino ha annunciato ufficialmente il nome del suo candidato alle prossime elezioni comunali del 31 maggio. Sarà l’avvocato 56enne Giuseppe D’Ippolito

Il Movimento 5 Stelle di Lamezia Terme, informa ufficialmente i propri concittadini che alle prossime elezioni amministrative sarà presente una lista del Movimento 5 Stelle – BeppeGrillo.it. Gli attivisti di Lamezia hanno scelto, nei giorni scorsi, come proprio portavoce candidato a Sindaco, l’avv.Giuseppe D’Ippolito. A poche ore dalla comunicazione ufficiale della concessione del simbolo, effettuata personalmente da Beppe Grillo, l’avv.Giuseppe D’Ippolito ha dichiarato «Felice per la decisione del Blog di Beppe Grillo, assicuro che la nostra sarà una campagna elettorale dove non si faranno sconti a nessuno e sarà essenzialmente basata sulla informazione e sulla denuncia. Cercheremo di ricordare a tutti le responsabilità dello stato di disfacimento della nostra città e della nostra condizione di cittadini. » Ha poi proseguito D’Ippolito « A Lamezia non c'è più una sinistra non c'è più una destra, non c'è più un centro, ma tutti uniti hanno formato una casta lametina che ha governato insieme con accordi alla luce del sole o sottobanco. Quella stessa casta lametina, sulla scena da oltre un ventennio, che vuole ricostituirsi una verginità, ma che da tempo ha perso le proprie virtù come una vecchia meretrice di strada. Ci hanno privato di tutto, del diritto a vivere nella nostra città, della possibilità di crescervi i propri figli, del gusto della cultura, del diritto ad un ambiente bello e salubre, del diritto alla propria libertà e hanno messo migliaia di cittadini sotto il giogo del ricatto politico, sociale, economico. Ne sono responsabili tutti, ma proprio tutti coloro che oggi si presentano come novelli salvatori della patria. E se qualcuno di loro non é stato protagonista in prima persona, lo sono stati i loro odierni suggeritori, ispiratori e sostenitori. » Ha infine concluso D’Ippolito « Ma a Lamezia c'è ancora una stragrande maggioranza di cittadini che vuole sentirsi padrone delle proprie scelte, che non vuole essere condannata al non-voto o al voto sotto schiaffo, quella stessa maggioranza che ci darà la forza per vincere e la città potrà finalmente iniziare a cambiare ».