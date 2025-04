Prima dello scoccare delle 20 di venerdì 25 aprile anche il centrosinistra deposita tre liste a sostegno della candidata sindaco Doris Lo Moro: si tratta di Per Vivere Bene, M5s ed Era Ora. Due formazioni civiche e i movimentisti a Cinque Stelle anticipano il resto della coalizione e chiudono il lavoro di presentazione nel primo giorno utile. Le altre formazioni arriveranno domani, 26 aprile. C’è tempo fino alle 12 per chiudere la squadra che proverà a riportare l’ex sindaca, assessore regionale e parlamentare al timone di un’amministrazione comunale che ha già guidato per due mandati. Di seguito i nomi dei candidati delle tre liste già in campo.

“Per Vivere Bene” con Doris Lo Moro sindaco

Claudia Ammendola 24/11/1984

Vincenzo Ammendola 30/09/1981

Martina Bartuccio 17/12/1995

Carlo Carere 08/01/1984

Claudio Cavaliere 06/12/1961

Antonio Cerra 21/01/2005

Debora Cittadino 01/03/1979

Tommaso Cozzitorto 01/08/1963

Vincenzo Cristiano 14/06/1981

Rita D’Agostino 24/09/1976

Piera Dastoli 14/03/1963

Francesco De Biase 13/07/1968

Alessia Gaetano 03/11/1987

Annamaria Lucchino 13/05/1982

Claudia Mancini 09/10/1964

Serena Paola Mazza 29/06/1990

Alfonso Mazzei 27/02/1950

Vincenzo Palazzo 06/07/1985

Carmela Panedigrano 02/03/1999

Mariannina Scaramuzzino 04/03/1959

Bernadette Serratore 06/08/1995

Calina Irene Sprauer 18/09/2000

Vincenzo Visciglia 18/05/1965

Renato Zaffina 19/04/1960

Movimento 5 stelle per Doris Lo Moro sindaco

Adamo Giovanna

Apa francesco

Arena Nicola

Bevacqua Vincenzo

Caputo Caterina

Cortese Maria Vittoria

Davoli Maria Anna Carla

De Luca Pasquale

De Sensi Paolo

Donato Giovanni

Fragale Hyrya

Grandinetti Alessia

Iannazzo Daniela Francesca

Lampasi Danilo

Marinelli Antonio

Martello Roberto

Nociti Giovanni

Perri Antonio

Rondinelli Anna Maria

Saturno Mariagiovanna

Sinapoli Andrea

Tropea Riccardo

Vitale Giovanni

Vonella Giulio Luciano

Era Ora per Doris Lo Moro Sindaco