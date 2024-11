Sceglie il giorno del suo onomastico, Angela Marcianò per annunciare la sua candidatura a sindaco di Reggio Calabria. «Siamo pronti, ci siamo – ha detto l’ex assessore della giunta Falcomatà sul suo profilo facebook – ufficializziamo il nostro impegno e ci candidiamo ad amministrare la città. Voglio dire grazie a tutte le persone che ci hanno messo la faccia, che ci hanno contattato per comunicare che sono intenzionate ad affiancare me ed il gruppo per realizzare l’obiettivo di una città vivibile».

L’obiettivo primario di Marcianò è quello di «garantire ai reggini servizi pubblici essenziali, per poi dopo poter apprezzare tante altre cose. Con dignità, orgoglio e passione recupereremo l’identità reggina. Una marcia proficua ed operosa. E l’emozione che unisce questa squadra contagierà tutti voi. Partiamo, stiamo pronti».

La neo candidata pochi giorni fa aveva incassato il sostegno della Fiamma Tricolore.