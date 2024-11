Alla fine Pasqua ha presentato la sua lista, dopo settimane di tentennamenti, accelerazioni e ritirate strategiche, rompendo così lo schema che solo pochi mesi fa lo aveva portato in Consiglio regionale con il centrosinistra. Dura la reazione del candidato del centrosinistra Lo Schiavo.

"Non è accettabile che un candidato alle primarie presenti liste e candidati per l'avversario - ha dichiarato Antonio Lo Schiavo - non è accettabile che un consigliere regionale del centrosinistra non sostenga la coalizione di centrosinistra. Si stanno aggregando intorno al progetto di Costa i poteri forti che hanno affossato la città".