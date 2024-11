Il via con la conferenza stampa di Lo Schiavo. Sabato gli eventi programmati da Giamborino e Colelli. A destra Fratelli d’Italia cerca la sintesi con Forza Italia puntando sul notaio Domenico Scordamaglia

La campagna entra nel vivo. A rompere il ghiaccio, con una conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio di ieri, il candidato dem alle primarie del centrosinistra Antonio Lo Schiavo. Sabato toccherà a Pietro Giamborino, che sarà protagonista di un doppio appuntamento elettorale, mattina e pomeriggio, quando incontrerà simpatizzanti, cittadini e organi d’informazione, e a Francesco Colelli, che terrà un’iniziativa all’interno della sede provinciale di Sinistra ecologia e libertà. I tre candidati alle primarie del centrosinistra saranno protagonisti martedì prossimo, su LaC, di un confronto nei nostri studi che sarà trasmesso in diretta alle 15.15.



Mentre fuori dagli schieramenti è ormai ufficiale la candidatura di Elio Costa, con una formazione civica che non è escluso possa avere il sostegno anche di Nuovo Centrodestra e Udc, sono in corso le grandi manovre per superare le divisioni tra Fratelli d’Italia e Forza Italia che, dopo il ritiro di Tonino Daffinà, è indecisa su tre opzioni in lizza: Maria Limardo, Pino Patania e Cesella Gelanzé. Il nome nuovo è quello di Domenico Scordamaglia, notaio, che – secondo quanto riporta Il Quotidiano del Sud – sarebbe la carta lanciata dall’ex senatore Franco Bevilacqua per tentare di trovare una sintesi.

Tutti gli approfondimenti nel tg di LaC news 24 (Canale 19), o in diretta streaming su www.lactv.it alle 14.15 e alle 20.00