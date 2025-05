È sfida a tre nella città delle terme (con possibilità di ballottaggio): oltre 16mila gli aventi diritto, alle urne si sono recati in 9762, poco più del 60%. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Chiuse le urne alle 15, a Cassano all’Ionio inizia il conto alla rovescia: poche ore ancora e poi la città delle terme inizierà a capire come si comporrà il nuovo consiglio comunale e chi sarà il sindaco, dopo tredici anni di amministrazione targata Gianni Papasso.



Non potendosi più ricandidare, l’ormai ex primo cittadino sostiene con una coalizione civica, democratica e progressista, che schiera la candidata sindaco Carmen Gaudiano, già assessore proprio nelle giunte Papasso, appoggiata da tre liste civiche.

Dall’altra parte della staccionata, il leader della coalizione di centrodestra è Giampaolo Iacobini, già amministratore delle Terme Sibarite, vicino al mondo cattolico e braccio destro dell’assessore regionale Gianluca Gallo, anche lui sindaco di Cassano negli anni scorsi. Iacobini è sostenuto da cinque liste di estrazione civico-destrorsa.

Nell’agone di centrosinistra, il terzo candidato sindaco per l’associazione culturale Articolo Ventuno 21, Antonello Avena, movimentista di sinistra, è a capo di una lista civica.

Pochi dubbi, dunque, sulle “paternità”. Sulla Gaudiano aleggia l’esperienza decennale di Gianni Papasso, mentre Iacobini è considerato il delfino dell’assessore regionale all’agricoltura.

L’umore sembra essere mutato anche tra i due deus della politica cassanese. E se ne gli anni precedenti tra Papasso e Gallo non correva affatto buon sangue, da qualche tempo a questa parte non è di certo scoppiata la pax, ma un certo rispetto politico che potrebbe tradursi – ovviamente in competizioni sovracomunali – in un “volemose bene” per il bene di Cassano.