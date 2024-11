Torna questa sera, 8 giugno alle 21:30 Pubblica Piazza, il talk politico in onda ogni mercoledì su LaC. Ultimo appuntamento prima delle urne con i protagonisti della competizione elettorale della città capoluogo. Nella prima parte della puntata Pasquale Motta intervista Antonio Campo (Lista civica); Francesco Di Lieto (Rifondazione comunista, Potere al popolo, sinistra radicale); Wanda Ferro (Fratelli d’Italia); Antonello Talerico (Noi con L’Italia, Azione popolare, liste civiche); Valerio Donato (Forza Italia, Lega, liste civiche); Nicola Fiorita (Partito democratico, M5 stelle, liste civiche); candidati a Sindaco di Catanzaro.

Nella seconda parte, spazio al referendum e alle ragioni del Sì o del No sui cinque quesiti referendari sulla giustizia. In esclusiva a Pubblica Piazza, il presidente nazionale della Lega e vice presidente del Senato, Roberto Calderoli che nei giorni scorsi ha iniziato uno sciopero della fame insieme a Irene Testa del Partito Radicale per spronare i media a occuparsi seriamente dei cinque referendum sulla Giustizia. Pubblica Piazza vi aspetta questa sera mercoledì 8 giugno in prima serata alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 DDT, sul canale 411 di TV Sat e 820 di Sky. La puntata sarà disponibile poi anche su LaC Play.