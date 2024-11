Si intensifica sempre di più la corsa verso le elezioni di Maggio a Corigliano-Rossano, le prime dell’era post fusione. Al momento sono quattro i candidati che ufficialmente hanno confermato di voler concorrere per sedersi sullo scranno più alto del palazzo di Città. Quello da sindaco. C’è il pentastellato Claudio Fiorentino, attorno al quale però non si registrano gli entusiasmi tipici della campagna elettorale; c’è il movimentista Flavio Stasi che, invece, è già da un mese in clima pre-elezioni e poi ci sono il dottore Gino Promenzio, fresco di investitura ufficiale da parte del Partito Democratico, ed il generale Giuseppe Graziano che proprio ieri ha sciolto le riserve annunciando la grande convention di presentazione di liste, idee e programmi che si terrà al Teatro Metropol di Corigliano il prossimo sabato 30 Marzo.

L'ex sindaco potrebbe sciogliere le riserve

Quattro aree, ben distinte e separate, che stanno raccogliendo adesioni. E a proposito di sostegni, nelle ultime ore si starebbe facendo sempre più insistente la voce su un possibile riavvicinamento tra lo stesso generale Graziano, a capo della cosiddetta “Coalizione Costituente”, e l’ex sindaco di Rossano, Stefano Mascaro. È certo che quest’ultimo da tempo sarebbe a lavoro per allestire una lista, tentando di coinvolgere quanto più possibile l’intellighenzia della Città. Una lista sì, ma per sostenere chi? In un primo momento si era pensato che l’ultimo primo cittadino bizantino potesse concorrere per un progetto civico autonomo. Ma si conoscono anche le finissime doti politiche di Mascaro che non lo avrebbero mai persuaso ad andare da solo, magari verso il nulla, se alle spalle non avesse avuto un sostegno politico ampio. Poi, seppur in una posizione defilata, lo si è visto all’incontro promosso da Promenzio, lo scorso 10 marzo, ed in quel momento tutti hanno realizzato che l’ex sindaco di Rossano potesse concorrere di fianco all’ortopedico pediatrico. L’antica amicizia, però, e la visione politica comune con Giuseppe Graziano avrebbero prevalso nella scelta di Stefano Mascaro che a breve, quindi, dovrebbe ufficializzare il suo sostegno e quello della sua lista al già Segretario questore del Consiglio regionale, nonché estensore e promotore della legge sulla fusione, oggi in lizza per il ruolo di sindaco della neonata città.

LEGGI ANCHE:

Corigliano-Rossano, Graziano ufficializza la candidatura a sindaco

Elezioni a Corigliano-Rossano, la Lega sostiene la candidatura di Graziano

Quattro ex amministratori a sostengo della Costituente per Graziano sindaco

Corigliano-Rossano, europeisti cattolici con Graziano sindaco