VIDEO | Il capo politico del M5s è giunto nella città dei bruzi per sostenere la candidata a sindaco sostenuta da pentastellati. Durante una passeggiata i passanti lo hanno accerchiato in cerca di selfie

Visita a sorpresa del capo politico del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, giunto poco dopo le 13 a Cosenza per un ultimo in bocca al lupo alla candidata sindaco Bianca Rende, sostenuta proprio dai pentastellati, oltre che da Tesoro Calabria e una lista civica. Conte ha rinviato al termine della sua passeggiata le interviste con i giornalisti.

In questo momento è in centro su corso Mazzini, e la sua presenza ha immediatamente catturato l’attenzione dei passanti che lo hanno letteralmente accerchiato in cerca di selfie. È accompagnato, oltre che dalla stessa Bianca Rende, anche dai parlamentari Anna Laura Orrico e Massimo Misiti.