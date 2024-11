Lo affermano i deputati del Pd Aiello, Bruno Bossio, Covello e Magorno

“Le prossime elezioni amministrative devono segnare un punto di svolta per Cosenza e la sua comunità. Il sostegno nei confronti della candidatura di Lucio Presta nasce proprio in ragione di un progetto finalizzato a restituire dignità alle istituzioni cittadine, ad aprire il più possibile la partecipazione nella responsabilità della cosa pubblica, a dare un respiro diverso ad una città che è sempre stata capace di esprimere una leadership territoriale non solo in Calabria, ma nell’intero Mezzogiorno.

È comunemente avvertita la necessità di dare discontinuità ad una pessima gestione amministrativa ed è per questo che il Pd ha deciso di puntare sull’esperienza e le indubbie qualità di un manager che ama la sua città e vuol mettersi al suo servizio. Il resto sono polemiche strumentali che non devono distogliere la nostra attenzione dall’obiettivo principale: il bene di Cosenza.” Lo affermano i Deputati del Pd Aiello, Bruno Bossio, Covello e Magorno.