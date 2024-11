«I risultati delle amministrative in Calabria confermano la continua crescita di Fratelli d’Italia sul territorio e l’apporto determinante per l’affermazione dei candidati a sindaco, che vanno al ballottaggio nei centri più importanti». È quanto commenta la parlamentare Wanda Ferro, coordinatrice regionale del partito.

«Ottimo il risultato di Castrovillari, dove - fa rilevare - superiamo il 10 per cento e il nostro candidato a sindaco Giancarlo Lamensa sfiora il 44 per cento. Il nostro contributo è stato decisivo per portare al ballottaggio Antonio Manica a Crotone, dove in poco tempo abbiamo registrato una crescita straordinaria, e Antonino Minicuci a Reggio Calabria, dove siamo il secondo partito del centrodestra. Si tratta - secondo Ferro - di risultati più che soddisfacenti, considerato che non c’è stato l’apporto apparati di governo o sottogoverno, ma sono il frutto esclusivo dell’impegno dei candidati sul territorio e della credibilità della proposta politica di Fratelli d’Italia, che cresce su tutto il territorio nazionale».