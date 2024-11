Oliverio accanto al candidato del centrosinistra Antonio Lo Schiavo: ‘Attorno al nostro candidato coalizione ampia. Noi al suo fianco per dare a Vibo una prospettiva nuova’

«A Vibo Valentia ci sono state le primarie e c'è stata una grande partecipazione democratica. Attraverso le primarie i cittadini hanno scelto il candidato sindaco e ora bisogna lavorare per costruire una coalizione ampia e inclusiva. Quando si fanno le primarie, c'è un impegno di chi scende in campo a vincolarsi al risultato. Adesso si tratterà di lavorare, e Lo Schiavo lo sta già facendo e lo farà, per unire e includere».



Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, incontrando questa mattina il candidato del centrosinistra alle comunali di Vibo Valentia, Antonio Lo Schiavo, a margine di alcune riunioni alle quali il governatore ha preso parte in prefettura.



Intervenendo sui temi dell'attualità politica cittadina, Mario Oliverio ha inoltre dichiarato: «Sono sicuro che Giamborino darà un grande contributo a sostegno di Lo Schiavo. Ora si tratterà di coinvolgere la società civile, andare oltre i partiti del centrosinistra. Lavorare perché Vibo possa avere una coalizione larga, vasta, intorno a Lo Schiavo; perché Vibo ha bisogno di un governo cittadino sostenuto da un largo campo di energie; perché questo capoluogo di provincia ha bisogno di aprire una prospettiva nuova. Noi ci saremo. Come Regione siamo a sostegno di un progetto di rinascita e di cambiamento di questa importante città, che deve assolvere ad un ruolo guida per tutto il Vibonese».



Commentando altre ipotesi circolate nelle ultime ore, ha aggiunto: «Le primarie sono state combattute e partecipate ed hanno dato un esito con l'indicazione di Lo Schiavo. Ora si tratta di raccogliere forze oltre a quelle che hanno partecipato alle primarie, quindi non ci sono motivi per cui dovrebbero paventarsi altre prospettive. Chi pensa a "terzi poli" fa il gioco di chi è contro il centrosinistra ed è contro la città di Vibo. Non bisogna nascondersi dietro un dito. Non credo ci siano forze che hanno maturità e responsabilità, che sentono l'appartenenza al centrosinistra, che possano pensare che un terzo polo, in questo momento, rafforzi il centrosinistra. Il centrosinistra per vincere deve essere unito. Un centrosinistra che si divide è un centrosinistra che fa un gioco a perdere».

Mirabello (Pd) : incontro a Vibo con Presidente Oliverio segnale importante. L'Incontro avvenuto questa mattina alla sede della prefettura di ViboValentia alla presenza del Presidente Oliverio e degli assessori Guccione e Ciconte è un segnale importante per la nostra provincia e per la difficile situazione economica e sociale in cui versa. La firma del protocollo d'intesa e legalità per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero, primo della Regione, sottolinea, ancor di più, come questo governo regionale si impegna ad essere parte attiva per un rilancio e un cambio di rotta della nostra provincia.



"Durante la mattinata abbiamo inoltre incontrato e discusso insieme alle rappresentanze sindacali e al Presidente della Provincia i lavoratori dell'ente che non percepiscono lo stipendio da 4 mesi , i precari infocontact, i pescatori di Nicotera, i dipendenti della Gam di Rombiolo, abbiamo chiesto al Presidente Oliverio di farsi carico di questa drammatica situazione e di farsi portavoce con il governo centrale. Un territorio, il nostro, che rischia il collasso, lavoratori che perdono ogni giorno il lavoro sia nel settore pubblico che in quello privato. Serve un segnale forte, un intervento straordinario da parte del governo nazionale e siamo sicuri che con l'aiuto per Presidente Oliverio si possa ottenere qualcosa di importante per la nostra provincia".