Il primo cittadino, esponente di Forza Italia, è stato ospite del programma Buongiorno in Calabria, dove ha parlato delle ultime elezioni amministrative e dei prossimi progetti per la sua città

«Servivano momenti di maggiore condivisione nel percorso politico che poi ha portato alle scelte dei candidati sindaco». Biagio Faragalli, sindaco di Montalto Uffugo, unico primo cittadino di Forza Italia nella cintura urbana cosentina si spiega così la debacle del centrodestra alle ultime amministrative. Un trend che dura da un po’ se è vero che la coalizione che governa attualmente la Regione non governa in nessuna delle città più importanti della Calabria. Ovviamente in attesa del ballottaggio di Lamezia Terme.

Faragalli ospite del nostro programma “Buongiorno in Calabria” ha detto che anche lui ha vissuto «momenti particolari durante la campagna elettorale». Un po’ per colpa «della natura civica delle sue liste» che hanno portato esponenti anche della sua parte politica a candidarsi altrove, ma un po’ (non lo dice ma lo lascia intendere) per la mancata imposizione dei gruppi dirigenti nazionali sui territori. Una scelta che può essere condivisa quella di lasciare l’autodeterminazione dei singoli, ma che alla fine può rischiare di essere pericolosa.

«Alle ultime elezioni - dice Faragalli - a differenza di quanto è stato fatto a Cassano all’Ionio dove è stato eletto Iacobini, non c’è stata una vera condivisione dal basso del percorso politico»

Vedremo cosa succederà in futuro. Intanto il sindaco ne ha approfittato per parlare della Montalto del futuro, chiamata a svolgere un ruolo di centro logistico della Calabria del Nord. A breve, dopo anni di chiacchiere, Anas dovrebbe realizzare il nuovo svincolo autostradale. Rfi, invece, dovrebbe realizzare la nuova stazione ferroviaria di Santa Maria di Settimo, fermata dell’alta velocità.

Il Comune è chiamato ad uno sforzo di programmazione non solo per infrastrutturare queste aree, ma anche per realizzare quelle opere accessorie che sono state concordate nella conferenza dei servizi con Rfi. Infine il sindaco annuncia che a breve verrà licenziato il nuovo Psc che promette renderà ancora più attrattiva Montalto per le imprese.