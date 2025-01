L’ultima assemblea del centrosinistra si è tenuta lo scorso 15 novembre.

Il 30 novembre il segretario provinciale del Pd, Domenico Giampà è stato nominato commissario della segreteria di Lamezia Terme.

Il 20 dicembre si tenuto un incontro all’hotel Savant con tutti gli esponenti dem di Lamezia Terme. Da allora più nulla: nessun incontro corale ma tante interpellanze one-to-one. Qualche mal pensante vuole che sia una strategia del commissario per favorire la candidatura dell’ex sindaco, ex assessore regionale ed ex parlamentare Doris Lo Moro. Una sorta di presa per assuefazione.

I cattivi pensieri e l’incontro chiesto dalla delegazione

Anche alla luce di questo serpeggiare di pensieri, ieri una delegazione di 10 iscritti – vecchie guardie del centrosinistra e nuovi virgulti – è stata ricevuta da Giampà nella sede regionale del Pd a Sant’Eufemia. Nessuno di loro, compresi i Giovani democratici, era mai stato convocato dal commissario. Hanno fatto da soli chiedendo un incontro.

Invocato il ricambio generazionale

Lo hanno detto chiaramente: chiedono una linea di rinnovamento e di ricambio generazionale con l’affermazione di una nuova generazione di persone che incarnino il superamento della vecchia guardia sul modello già intrapreso dal segretario nazionale Ellly Schelin. E Lo Moro, a loro avviso, non rientra in questo progetto. Semmai, è stato detto, dovrebbe essere di supporto alle giovani generazioni che si sono mostrate propositive e con una linea programmatica in mente.

Proporre anche persone esterne al Pd

Altro tema toccato è stata la possibilità di proporre persone esterne al Partito democratico, una scelta di coalizione come è avvenuto a Catanzaro e in tanti altri comuni. Passerà la linea del superamento e del rinnovamento. Il Pd troverà un nome che metta tutti d’accordo? Lo scopriremo solo vivendo.