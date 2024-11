Il candidato sindaco di centrosinistra aderisce alla campagna per la legalità lanciata da Libera in vista delle prossime elezioni comunali

"I principi di legalità, trasparenza, lotta alla corruzione e al malaffare. Il contrasto alla ‘ndrangheta e alla povertà, il controllo sulle candidature e la responsabilità nella formazione della giunta. Le proposte di Libera, esplicitate nella campagna “Viboocchiaperti” lanciata in occasione delle prossime elezioni amministrative, sono tra i medesimi presupposti alla base della mia candidatura ottenendo, di conseguenza, piena condivisione anche da parte dell’intera coalizione di centrosinistra che sostiene con me il progetto di rinnovamento per Vibo Valentia. Un progetto che, tra le altre cose, parte proprio dal mettere in discussione i malcostumi diffusi nella nostra città (anche e soprattutto sotto il profilo della chiarezza politica e amministrativa) per arrivare poi a generare processi virtuosi di crescita sociale, culturale ed economica. Per questi e per molti altri motivi non posso che aderire all’iniziativa promossa dalla meritoria associazione, sottoscrivendo formalmente sul sito della campagna gli impegni proposti. Non solo. Sui temi della legalità, come ho già avuto modo di chiarire in più occasioni, intendo prendere posizione a favore di altre non secondarie questioni: dalla pubblicazione dei finanziamenti della campagna elettorale alla costituzione di parte civile del Comune in tutti i processi di mafia, fino al perseguimento della massima trasparenza nella burocrazia comunale. Pieno sostegno e disponibilità, dunque, all’iniziativa di Libera, uniti al riconoscimento dell’indiscusso valore, tangibile e simbolico, delle sue battaglie a favore della legalità e per il contrasto alle mafie".