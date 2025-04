Ieri sera, Piazza del Popolo ha fatto da cornice a un evento straordinario che ha segnato la prima uscita pubblica di Graziano Di Natale come candidato sindaco di Paola. La piazza, affollata da sostenitori e cittadini, ha visto la partecipazione di numerosi movimenti e partiti, tra cui il Partito Democratico, il Movimento Cinquestelle, I Dema, Rinascita Popolare, i Giovani Democratici, Spazio Civico, Paola Libera e Giovani in Movimento.



Tra gli intervenuti, i candidati al consiglio comunale Francesca Branchicella, Gino Perrotta, Mery Angela Siciliano, Guglielmo Minervino, Giampaolo Provenzano e Livio Sganga. Un momento toccante è stato l'intervento di Patric Emilio, un giovane rappresentante della Comunità Argentina, che ha espresso il suo sostegno e la sua visione per una città inclusiva.



Durante il suo intervento, Graziano Di Natale ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sui progetti futuri affermando: «Niente polemiche, a noi interessa dire ciò che vogliamo fare e non ciò che gli altri hanno fatto». Ha inoltre annunciato l'istituzione di un fondo per il sostegno alle fragilità sociali, che sarà alimentato dal 60% della sua indennità di sindaco, a cui rinuncerà.

L'evento ha rappresentato un significativo momento di unità e speranza per la comunità, evidenziando la volontà di costruire un futuro migliore per tutti.