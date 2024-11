Turno straordinario per i due comuni chiamati a scegliere il nuovo sindaco. Ecco candidati e liste ( ASCOLTA L'AUDIO )

Sono due i comuni in Calabria chiamati al voto per eleggere sindaco e nuovo Consiglio comunale. Si tratta di Cutro, nel Crotonese, e Sant'Eufemia d'Aspromonte, nel Reggino. Si tratta di due amministrazioni, i cui consigli erano stati sciolti, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 267/2000, per infiltrazioni della criminalità organizzata.

Comunali a Cutro

A Cutro, in provincia di Crotone, l'ente locale di maggiori dimensioni, saranno oltre 9mila i cittadini chiamati al voto. Unico candidato alla carica di sindaco è Antonio Ceraso. Prima il Tar e poi il Consiglio di Stato hanno escluso infatti le liste di Francesco Sulla ed Antonio Della Rovere. Per l’ex comandante dei Vigili Urbani dunque la sfida ora dunque è raggiungere il quorum.

Elezioni a Sant'Eufemia d'Aspromonte

Circa 3.800 gli elettori a Sant'Eufemia d'Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Due le liste che correranno a Sant'Eufemia d'Aspromonte. A sfidarsi per la carica di sindaco saranno Pietro Violi e Francesco Antonio Papalia (QUI LE LISTE).

Il piccolo comune aspromontano della provincia di Reggio Calabria torna al voto dopo due anni dal commissariamento antimafia. Lo scioglimento del Consiglio comunale nel 2020 era avvenuto dopo l'arresto del sindaco dell'epoca Domenico Creazzo, eletto da poco anche al Consiglio regionale.

