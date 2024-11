Manca un timbro di continuità e la commissione elettorale esclude la lista a sostegno della candidatura di Elio Costa

La lista “Per Vibo Valentia Popolare” a sostegno della candidatura di Elio Costa è stata esclusa dalla commissione elettorale. Nel corso delle verifiche effettuate, infatti, è emerso che uno dei timbri di continuità, quelli che si appongono su tutte le pagine che contengono le firme necessarie e raccolte per la convalida della lista, non è stato apposto su una pagina e di fatto non può essere accettata. I responsabili della lista acquisiranno tutta la documentazione per presentare ricorso al Tar.