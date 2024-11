La questione è venuta fuori casualmente a seguito di un quesito posto dal consigliere Mazzei sull'Imu

Dopo i guai estivi legati alle polemiche sul mare inquinato, il sindaco di Amantea Monica Sabatini, si accinge ad affrontare altri grattacapi . Questa volta si tratta quasi di un terremoto politico scatenato da un improvviso buco nel bilancio che sarebbe, peraltro, venuto fuori casualmente nel corso di un recente seduta consiliare nel momento in cui un consigliere comunale di minoranza Santino Mazzei avrebbe chiesto conto in merito alla destinazione dei proventi dell’Imu.

In quell’occasione, quindi, il consiglio comunale insieme a tutta la città ha appreso che con l’Imu il Comune di Amantea sta cercando di far fronte ad un residuo di debito, per la verità molto vecchio, risalente alla giunta Tonnara e che, i commissari prefettizi successivamente avevano iniziato a tamponare richiedendo anticipazioni sui trasferimenti ministeriali. Dei circa 8 milioni di debito iniziale dunque oggi ne sarebbero rimasti 3 milioni. A tanto, quindi, ammonta il buco nel bilancio di cui si sta parlando in questi giorni.

Le domande che tutti si pongono adesso sono la seguenti: ma perché il debito non risulta, come sembra, iscritto in bilancio? Perché nessuno si è rivolto al revisore dei conti o alla segretaria comunale ? E qui subentra un altro leitmotiv della giunta Sabatino. Il ruolo di Sabatino padre, all’epoca dei fatti ragioniere del Comune, oggi semplicemente un volontario al quale però alcuni consiglieri comunali chiedono ancora conto, soprattutto in merito a questa vicenda. Una distrazione, avrebbe spiegato il sindaco Monica Sabatino. Una distrazione per la quale però il vicesindaco Morelli chiede le dimissioni dell’assessore al Bilancio, Tempo.

Un bel guaio insomma che, se contabilmente potrebbe risolversi con un assestamento di bilancio trattandosi in realtà di un residuo, se pur consistente di un debito riconosciuto a suo tempo, circa nel 2008, politicamente invece sembra aver smosso le acque e dato adito a creare nuove polemiche all’interno dell’amministrazione Sabatino. Nei prossimi giorni nuovi sviluppi, per il moemtno al Comune si registrano riunioni fiume per cercare di risolvere la problematica.

Sonia Rocca