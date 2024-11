In vista delle elezioni amministrative 2024, a Cessaniti correrà un solo candidato a sindaco, Enrico Sorrentino sostenuto dalla lista. Il Comune è attualmente gestito dal commissario Sergio Raimondo e dal sub commissario Manuela Romanò, dopo le dimissioni anticipate del sindaco Francesco Mazzeo nell’estate 2023. Non si è concretizzata, invece, la lista a sostegno di Salvatore Todaro, come si vociferava in periodo pre-elettorale. A mancare, infatti, sarebbe stata la disponibilità di candidati nelle frazioni Pannaconi e Favelloni ad appoggiare il progetto politico-amministrativo.

Enrico Sorrentino, già assessore nella giunta targata Mazzeo, proverà a superare lo scoglio del quorum (dovranno votare almeno il 50% degli elettori) e combattere una progressiva inclinazione all’astensionismo che, nelle tornate passate, non ha risparmiato il piccolo centro e le sue frazioni: «Ho deciso di mettermi in gioco e ho accettato di candidarmi a sindaco e rappresentare un progetto civico insieme ad una squadra che crede fortemente nel futuro e nel progresso. Ho avuto modo negli anni di poter vivere la casa comunale e in tutto questo tempo ho vissuto momenti belli e forti, così come situazioni più complicate e giornate di crisi, ma ho sempre operato con onestà e con lealtà. Oggi ho l’onore di essere circondato da un gruppo di persone competenti che mi sostengono e mi hanno permesso di crederci per lanciare questo progetto», il breve commento.

Candidati a consiglieri: