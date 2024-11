Aria di cambiamento a Cetraro, Carmine Quercia si è dimesso dalla carica di assessore alla Crescita, con deleghe al Bilancio e programmazione, Comunicazione e Digitalizzazione. Contestualmente ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale. Ha lasciato, così, l’incarico che gli era stato affidato a inizio mandato dal sindaco Ermanno Cennamo dopo la vittoria della lista “Cambiamo Cetraro” alle elezioni amministrative del 2020.

A seguito della formalizzazione delle dimissioni di Quercia, domani si procederà alla surroga attraverso la convocazione del consiglio comunale, previsto per le 16.30, per deliberare nomina e subentro del primo dei non eletti, dunque la convalida alla carica di consigliere comunale di Maurizio Iozzi. L’esecutivo resta immutato. Eventuali chiarimenti sulle “dimissioni irrevocabili” di Quercia saranno rese note domani dal primo cittadino, Ermanno Cennamo.