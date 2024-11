Dopo Catanzaro, all’orizzonte anche a Cosenza potrebbe cambiare qualcosa in giunta. Non un rimpasto vero e proprio, ma una rimodulazione di deleghe. Prima, però, c’è da approvare il bilancio a metà settembre. Subito dopo il sindaco Franz Caruso vorrebbe inserire una nuova marcia nella macchina comunale. A differenza del capoluogo, dove i numeri in Consiglio sono differenti, Palazzo dei Bruzi continuerà a rappresentare una roccaforte giallo-rossoverde e un baluardo di opposizione al Governatore Occhiuto. Ecco perché le interlocuzioni abbracceranno, con ogni probabilità, non solo i rappresentanti cosentini dei partiti, ma soprattutto i vertici regionali e i coordinatori nazionali.

I rumor si sono rincorsi per tutto il mese di agosto sotto l'ombrellone, con tanti nomi tirati in ballo. Due, però, i più ricorrenti: Maria Pia Funaro, vicesindaca del Pd, prima donna eletta a novembre 2021 con 537 voti, e Francesco Giordano, assessore esterno al Bilancio. Solo nel suo caso, in presenza di un passo indietro, potrebbe configurarsi l'ipotesi di un nome nuovo nella squadra di governo.