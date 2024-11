Meglio tardi che mai, verrebbe da dire. Nove anni dopo l'espletamento del concorso e in ottemperanza di una sentenza del Consiglio di Stato, sono stati assunti dal Comune di Cosenza, i dirigenti risultati vincitori del concorso stesso, residuali in graduatoria rispetto a quelli già in precedenza entrati nell'organico di Palazzo dei Bruzi. Si tratta dell’architetto Walter Bloise, della dottoressa Annarita Pellicori, dell’avvocato Agostino Rosselli, dell’ingegnere Giovanni Ramundo, dell’avvocato Francesco Giovinazzo e dell’ingegnere Antonella Rino. Hanno sottoscritto il relativo contratto con il dirigente al personale, Giovanni De Rose. Nei prossimi giorni verranno loro affidati i settori di pertinenza. Il sindaco Mario Occhiuto ha inviato loro un messaggio di congratulazioni: «Tengo ad augurare il mio benvenuto ai nuovi dirigenti, convinto che sapranno apportare un rinnovato impulso alla macchina amministrativa. Abbiamo avviato un confronto conoscitivo che a breve arriverà all’attribuzione delle singole responsabilità per i vari rami di competenza. Ai neo dirigenti – conclude il primo cittadino – il mio augurio di buon lavoro».