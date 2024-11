Il sindaco Mario Occhiuto: «L'Amministrazione si rivolge alle famiglie con persone che vivono profondi disagi offrendo loro un intervento mirato»

«Il Comune di Cosenza ha pubblicato, consultabile sul sito, il bando per l'assistenza alle gravi disabilità che scade il prossimo 22 agosto. Con questa importante iniziativa, l'Amministrazione si rivolge alle famiglie con persone che vivono profondi disagi, offrendo loro un intervento mirato, frutto della consapevolezza di dover intervenire con strumenti concreti e in grado di produrre benefici».

Lo dichiara il sindaco Mario Occhiuto, aggiungendo: «Sin dalla campagna elettorale ho affermato la volontà di puntare sul settore del Sociale quale uno dei punti qualificanti di questa mia seconda esperienza alla guida di palazzo dei Bruzi. È improcrastinabile creare, sia attraverso i nostri fondi, sia attraverso il supporto di altre istituzioni, un percorso di benessere e di condivisione sociale. Il messaggio pedagogico cui tendiamo – prosegue Occhiuto - è quello del modello scandinavo, che culturalmente abbatte le differenze tra le persone ma che si fa carico dei loro problemi fattuali. Attraverso il bando in questione, ci rivolgiamo alle disabilità gravi e gravissime, sapendo che il concetto di resilienza è il vincolo rispetto al quale ognuno deve rapportarsi. Non esistono normalità e ghettizzazioni ma diversità che vanno affrontate cercando di fornire alle famiglie e alle persone colpite da handicap un sostegno inclusivo. Invito dunque tutti i soggetti interessati a consultare il nostro sito e a recarsi negli uffici di competenza per ogni chiarimento. A tal riguardo – conclude il Sindaco - ringrazio l'assessore padre Fedele per la grande passione che spende quotidianamente in un ambito che è fondamentale per costruire il concetto di città aperta, matura, civile».