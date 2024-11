Subentrerà il primo dei non eletti Massimo Lo Gullo, vicino alle posizioni del sottosegretario Antonio Gentile

Enzo Paolini si è dimesso dalla carica di consigliere comunale nel corso dell'assise di Palazzo dei Bruzi a Cosenza riunita nel pomeriggio di oggi 21 dicembre. "Non mi riconosco nella politica rappresentata in questo consiglio comunale nè dalla maggioranza nè tra i banchi dell'opposizione in cui qualcuno ha giocato una partita diversa dalla mia, venendo meno ai vincoli della lealtà". A Paolini subentrerà il primo dei non eletti Massimo Lo Gullo, vicino alle posizioni del sottosegretario Antonio Gentile.

Salvatore Bruno