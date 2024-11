Nella squadra di governo entrano Antonio Falcone, neo vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, allo Sport e al Servizio Cimiteriale, e Michela Boccuti, assessore alla Pubblica Istruzione, alla Cultura e al Personale

L'Amministrazione comunale di Cropalati guidata da Luigi Lettieri cambia volto. Si è infatti insediata la nuova giunta. Il vicesindaco e assessore Achiropita Ruperto e l'assessore Francesco Marino, a seguito di un accordo politico, hanno lasciato le loro cariche con l'idea di fare spazio a nuove esperienze amministrative.

A prendere il loro posto nella squadra di governo cittadino sono stati due consiglieri di maggioranza: Antonio Falcone, neo vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, allo Sport e al Servizio Cimiteriale, e Michela Boccuti, assessore alla Pubblica Istruzione, alla Cultura e al Personale.

«E' stata una giunta dinamica e operativa quella che finora mi ha affiancato - ha commentato il sindaco Lettieri - . Ruperto e Marino in questi due anni e mezzo hanno dimostrato competenza ed estrema professionalità. Il loro lavoro e la loro dedizione sono stati preziosi per Cropalati. Voglio ringraziarli - ha continuato - per il percorso che insieme abbiamo fatto e per la disponibilità che hanno dato ad affiancare la nuova giunta. Siamo convinti, tutti e cinque, che questa scelta possa essere utile a far maturare nuove e altrettanto significative esperienze amministrative». (Agi)