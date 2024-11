La vice presidente del consiglio comunale si dimette ed invita tutti i consiglieri a seguirla. Potrebbe essere l'inizio di un terremoto politico, la discesa dalla barca prima che affondi

Inizia a cadere giù il consiglio comunale di Lamezia. A poche ore dalla diffusione della notizia che vuole che la relazione prodotta dalla commissione d’accesso agli atti sia già sul tavolo del ministro dell’Interno e porti il parere favorevole allo scioglimento da parte del prefetto Latella, il vice presidente del consiglio comunale Mariolina Tropea ha rimesso il suo incarico ed ha invitato gli altri componenti dell’assise cittadina a fare lo stesso.



Quello che si preannuncia potrebbe essere un terremoto politico con la discesa in fretta in furia dalla barca che sta a affondando di tutto l’equipaggio. Anche la sequenza di dimissioni di assessori, ultima quella del vice sindaco Massimiliano Tavella, potrebbe essere legata all’ombra sempre più reale dello scioglimento per infiltrazioni mafiose.

!banner!

Intanto il sindaco Paolo Mascaro non ci sta e parla di un abuso nelle modalità in cui la notizia non gli è stata comunicata e nei tempi visto che soltanto poco tempo fa aveva consegnato la sua seconda memoria difensiva e gli erano stati chiesti altri atti da analizzare.

Tiziana Bagnato