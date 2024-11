I nomi della nuova giunta potrebbero essere annunciati contestualmente alla proclamazione degli eletti fissata per il 22 giugno, data in cui il sindaco Pietro Caracciolo festeggerà anche i suoi 60 anni

Manca l’annuncio ufficiale, ma la squadra di governo del Caracciolo bis sembra ormai pienamente definita. Il riconfermato sindaco avrebbe scelto di proseguire l’attività amministrativa con una giunta composta da tre uomini e due donne. Per la poltrona di vicesindaco tutti gli indizi conducono verso Emilio D’Acri, consigliere in assoluto più votato con 587 preferenze conquistate nell’ambito della lista Linea Comune. Il suo eventuale ingresso nell’esecutivo spalancherebbe le porte del consiglio di Livia Puntillo, già assessore alle politiche sociali.

Gli altri nomi dell'esecutivo

Una delega poi dovrebbe andare anche a Franco Napolitano, candidato eletto nella lista Per Montalto, a cui subentrerebbe Stefania Giordano. Quasi certa anche la riconferma di Bianca Verbeni, figura esterna alla politica, la quale dovrebbe mantenere il ruolo di assessore ai lavori pubblici. Infine si pensa ad una nomina per Gabriella De Seta, eletta in consiglio nella lista Grande Montalto, e di Gerardo Molinaro, ex presidente dell’assise ed eletto sotto il simbolo di Prospettiva Futura. Al loro posto sono pronti a subentrare Umile Ferro e Maria Francesca Celebre.

Attesa la proclamazione degli eletti

I nomi della giunta potrebbero essere resi noti il 22 giugno a margine della proclamazione degli eletti, proprio nel giorno del 60mo compleanno del sindaco.

