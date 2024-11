Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà è pronto a presentare la sua nuova giunta. “Sua” perché al momento tra i papabili del nuovo esecutivo non ci sarebbero i nomi del Partito democratico e quelli dei Democratici e progressisti. La frattura non si è infatti ricomposta al momento, anche se i soliti ottimisti che sono però sempre di meno sperano che la notte porti consiglio.

La situazione però sembra ancorata a qualche giorno fa, quando con una call la questione reggina è stata portata ad un livello superiore con il confronto tra Davide Baruffi, responsabile Enti locali del Pd, il senatore e segretario regionale Nicola Irto, il segretario provinciale Antonio Morabito e il responsabile organizzazione del Pd, Igor Taruffi. Chiaro che a livello nazionale si avverta un certo imbarazzo per il braccio di ferro che di fatto si è messo in scena in riva allo Stretto.

In quella sede ci si sarebbe appellati al buonsenso sperando di arrivare ad una composizione della vicenda senza altri strascichi. Tanto che per usare un termine calcistico alcuni sostengono che dal Nazareno abbiano tentato di buttare la palla in tribuna, chiedendo di sondare il terreno per la convocazione di una nuova interpartitica con Italia Viva, Azione e Democratici e progressisti, per coinvolgere anche altri partiti in una questione che rischia di danneggiare fortemente sia il sindaco che i dem. Una impostazione che nella migliore delle ipotesi avrebbe il senso di prendere ulteriore tempo, e nella peggiore quella di evidentemente commissariare il sindaco.

Nel frattempo però al sindaco sono state comunicate le decisioni sia da parte del Partito democratico che da parte dei Democratici e progressisti. Nel primo caso si è ribadita la necessità di veder sostanzialmente confermati tre degli attuali quattro assessori presenti in giunta, superando l’impostazione del sindaco che voleva 2 conferme e un tecnico nuovo. Continua a leggere su Il Reggino