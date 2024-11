Pare sia questione solo di ore, se non addirittura di minuti: l’ormai ex vicesindaco Tonino Perna sarebbe pronto a dimettersi dall’incarico di assessore comunale affidatogli nella giornata di ieri con un decreto a sorpresa firmato da Falcomatà poche ore prima della pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria sul caro Miramare.

Da quello che risulta al Reggino.it, infatti, Perna non sarebbe stato neppure avvisato dal sindaco della circostanza che di lì a breve ci sarebbe stata la sua revoca a beneficio di Brunetti. Una mossa, quella di Falcomatà, che ha irrigidito non poco il professore, il quale si è trovato “degradato” in poche ore da vicesindaco a semplice assessore con delega alla Città metropolitana, Area dello Stretto, Innovazione sociale, Smart City, Parchi urbani, Partecipazione e cittadinanza attiva, Identità territoriale. Una sorta di mero contentino per un uomo di una levatura culturale certamente assai elevata.

Ecco allora che in queste ore Perna avrebbe maturato la decisione di dire basta e dimettersi dall’incarico di assessore, lasciando definitivamente la Giunta comunale oggi guidata dal sindaco f. f. Brunetti.

Vedremo se nelle prossime ore Perna ufficializzerà le proprie dimissioni, a meno di clamorosi ripensamenti dell’ultima ora rispetto a quella che appare ormai come una decisione presa, essendo inaccettabile ai suoi occhi il modo in cui è maturato questo provvedimento di revoca.

Una situazione complessa, quella al Comune di Reggio Calabria, dove tra uscite e new entry la geografia del Consiglio sta cambiando decisamente, vedendo Falcomatà sempre più isolato.