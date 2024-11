Nell’ambito della seduta era necessario votare una variazione di bilancio da portare in Consiglio comunale in data 10 dicembre

Terremoto in Commissione Bilancio stamattina. La seduta era convocata per le 10, appena prima della presentazione della nuova Giunta del Comune di Reggio Calabria guidata dal sindaco facente funzioni Paolo Brunetti. Nella seduta era necessario votare una variazione di bilancio che giorno 10 dicembre si sarebbe dovuta portare in Consiglio comunale. Ma così non è stato.

Mario Cardia, presidente della commissione è intervenuto per dimettersi poiché, ha chiarito «non è opportuno procedere a votazione». La Commissione Bilancio è stata riconvocata domani per l’elezione del nuovo presidente.