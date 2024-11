VIDEO | Domani consiglio comunale per approvare la manovra di assestamento di bilancio, mentre il sindaco sembra intenzionato a posticipare a lunedì la sostituzione dei dimissionari. Intanto non mancano i mal di pancia tra la maggioranza

Il consiglio comunale convocato per domani, 28 novembre, per approvare la manovra di assestamento, avrebbe potuto costituire la giusta occasione per presentare i nuovi componenti della giunta.

La sostituzione dei dimissionari

Ma il sindaco di Rende Marcello Manna, sembra intenzionato a posticipare a lunedì la nomina degli assessori destinati a sostituire i dimissionari Pierpaolo Iantorno, Mario Rausa e Marinella Castiglione. Anche perché nella seduta in calendario per domani, avrebbe avuto poco senso che a relazionare sul bilancio fosse Fabrizio Totera, in predicato di assumere la specifica delega.

Pronto il rimpasto

Sul punto interverrà invece lo stesso primo cittadino. E dopo aver portato a casa l'approvazione della pratica procederà ad integrare l'esecutivo con i nuovi elementi prescelti. Sull'innesto di Totera, eletto nella lista Riformisti per Rende, e di Franchino De Rango, destinato ad assumere la delega al personale, non ci sono dubbi. L'ultima poltrona, quella lasciata libera dalle polemiche dimissioni di Marinella Castiglione, dovrebbe andare ad Elisa Sorrentino.

Amministrazione ibrida

Ma tra i sostenitori del sindaco non mancano i mal di pancia soprattutto all'indomani delle critiche espresse da Iantorno rispetto all'immobilismo amministrativo del sindaco. Ed anche l'inserimento nella squadra di governo di Totera, notoriamente vicino alle posizioni di Nicola Adamo, ha fatto storcere il naso ad altri componenti della maggioranza che nell'amministrazione di Manna non vedono più né un progetto civico, né una chiara impronta di carattere politico.