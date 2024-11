Assumerà la delega al bilancio. Al suo posto in consiglio entrerà Francesco Corina, primo dei non eletti della lista Laboratorio Civico

Si allarga l'esecutivo del comune di Rende, guidato da Marcello Manna. Fa il suo ingresso in giunta, per assumere la delega al bilancio, l'esponente del Laboratorio Civico Pierpaolo Iantorno. Eletto in consiglio con 439 preferenze, già presente nella squadra di governo della precedente legislatura, Iantorno aveva chiesto qualche settimana di tempo al sindaco per sciogliere la riserva. Al suo posto entrerà nel civico consesso Francesco Corina, primo dei non eletti.