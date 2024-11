Il prossimo 28 dicembre si riunirà il consiglio comunale per prendere atto delle dimissioni presentate dalla presidente Anna Maria Artese. Non ancora ufficiali i nomi dei “papabili”

Marina Pasqua e Ida Bozzo manterranno la poltrona di assessore. Per tutti gli altri elementi della giunta si profila invece un avvicendamento. Il rimpasto del sindaco di Rende Marcello Manna è agli sgoccioli.

Rende, in arrivo il rimpasto di Giunta

Il prossimo 28 dicembre si riunirà il consiglio comunale per prendere atto delle dimissioni presentate dalla presidente Anna Maria Artese, in predicato di entrare a far parte dell'esecutivo. Il primo cittadino attende soltanto l'indicazione del Nuovo Centro Destra per completare la squadra di governo. I rappresentanti degli alfaniani saranno due. Ancora top secret i nomi. Secondo i bene informati saranno comunicati nelle prossime ore dal senatore Antonio Gentile. Per il resto i giochi sono fatti.

Pino Munno di Forza Italia subentrerà a Pia Santelli in qualità di assessore ai lavori pubblici, consentendo l'ingresso in consiglio comunale al primo dei non eletti Antonello Elia. Al bilancio andrà Pierpaolo Iantorno, al quale subentrerà nell’assise consiliare Rosaria Pupo, della lista Rende Bene Comune. Il nuovo presidente del consiglio sarà Mario Rausa. L'ufficialità dovrebbe giungere nella prossima settimana, probabilmente il 27 dicembre.