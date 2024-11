Quattro gli assessori esterni: sono tutte donne. Saverio Anghelone è il vice

REGGIO CALABRIA - Varata dal neo sindaco di Reggio Calabria la nuova giunta comunale che guidera' la citta' per i prossimi 5 anni. Forte del 61% dei consensi, questa mattina il primo cittadino, Falcomatà, ha annunciato la squadra di governo nella piazza di Santa Venere, frazione collinare della citta' i cui residenti da decenni reclamano interventi per mettere in sicurezza la viabilita'.

Quattro gli assessori esterni in Giunta, tutte donne. Vice sindaco e' Saverio Anghelone (Affari Generali e Risorse Umane), Armando Neri (Bilancio, Tributi, Programmazione Finanziaria), Mattia Neto (Attivita' produttive, Commercio, Sviluppo Economico, Turismo, Promozione e Immagine della citta'); Nino Zimbalatti (Ambiente, Sport, Salute e Benessere, Igiene Pubblica, Decoro Urbano), Patrizia Nardi (Cultura, Pubblica Istruzione, Rapporti con l'Universita'), Giuseppe Marino (Famiglia, Welfare, Politiche Sociali e Comunitarie, Inclusioni, Pari Opportunita'), Angela Marciano' (Lavori Pubblici, Grandi Opere, Arredo Urbano), Agata Quattrone (Pianificazione dello Sviluppo Urbano Sostenibile, Mobilita' e Trasporti, Smart City), Giovanni Muraca (Legalita', Sicurezza, Coesione Sociale, Polizia Locale).

Il sindaco ha trattenuto per se' le deleghe a Citta' Metropolitana, Societa' di servizi, Grandi Eventi, Patrimonio, Manutenzione, Avvocatura, Protezione Civile.