C’è attesa a Marina di Gioiosa per conoscere l’esito del ricorso presentato al Tar del Lazio da parte dell’ex sindaco Domenico Vestito, in seguito allo scioglimento del comune per mafia, disposto dal Consiglio dei Ministri nel novembre 2017. Gli amministratori gioiosani, nel ricorso che sarà discusso domani dall’avvocato Francesco Macrì, hanno contestato molti rilievi contenuti nella relazione inviata al Ministero dal Prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari. Lo scorso aprile Vestito è stato riabilitato e giudicato candidabile alla prossima tornata elettorale dal tribunale di Locri.