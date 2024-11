La parlamentare di Fdi Wanda Ferro, tramite l'avvocato Salvatore Pronestì, ha specificato quanto segue in merito alla nostra inchiesta dal titolo Catanzaro, all'ospedale Pugliese due concorsi pieni di amici della politica e "figli di": nomi e parentele.

La rettifica

Nell'articolo a firma della giornalista Alessia Bausone, nel quale si dà conto dello svolgimento di due concorsi in seno all'Azienda Ospedaliera "Pugliese - Ciaccio" di Catanzaro e dei legami di diversi partecipanti con il mondo della politica per legami di parentela ed appartenenza, viene tirata in ballo la mia assistita senza che la giornalista abbia compiuto i dovuti riscontri ed accertamenti. Viene accostato al nome dell'Onorevole Ferro quello della Sig,ra Maria Chiara Vincelli, qualificata come cugina della parlamentare. Orbene bisogna precisare che la stessa non è parente della mia assistita, circostanza che l’autrice dell’articolo avrebbe potuto, si ribadisce, facilmente verificare e riscontrare.

Ciò basta a far comprendere ai Vostri lettori ed all'opinione pubblica che le illazioni mosse sono prive di ogni qualsivoglia fondamento e volte solo a ledere l'immagine della mia assistita. Alla luce di quanto sopra esposto, prima di tutelare l'immagine, il decoro e l'onore della mia assistita innanzi alle competenti Autorità, stanca degli ingiustificati e pretestuosi attacchi rivolti alla sua persona, si chiede alla Vostra redazioni di voler rettificare e chiarire il tenore del vostro articolo con la stessa visibilità mediatica con cui lo stesso è stato pubblicato.