Secondo l'esponente di Aria Nuova i sostenitori di Angela Donato non avrebbero potuto votare

Giallo intorno al congresso del circolo Pd di Tarsia programmato per lo scorso 17 ottobre. Graziano Di Natale, alla guida della componente “Aria Nuova” in seno al partito, ha denunciato alcune anomalie alla commissione di garanzia. «Il congresso – afferma Di Natale – era in programma alle 18.

I sostenitori di Angela Donato, nostra candidata alla segreteria provinciale, hanno atteso invano fino alle 19,30 per esprimere il loro voto, ma le operazioni non si sono svolte a causa della mancata costituzione dell’ufficio di presidenza. Eppure – insiste l’ex presidente della Provincia – alle 20 il circolo ha ugualmente trasmesso i risultati alla federazione provinciale: 20 voti per Guglielmelli e nessuno per Angela Donato. Un fatto grave – conclude Di Natale - che dovrebbe far vergognare tutti gli iscritti al Partito Democratico. Ecco perché, in tanti, non intendono più fare o rinnovare la tessera».