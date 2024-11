«Pieno sostegno alla ricandidatura di Luigi Guglielmelli per continuare con il grande lavoro di radicamento e di buona politica promossi negli ultimi anni»

«Riteniamo doveroso inserirci nel dibattito politico di questi giorni per ribadire con forza la nostra adesione alla ricandidatura di Luigi Guglielmelli, a cui chiediamo di continuare quel processo di rinnovamento della classe dirigente, oltre che vicinanza, ascolto e radicamento messo in atto in questi anni sul territorio della provincia di Cosenza. Crediamo che Luigi abbia dimostrato, nel corso del suo mandato, equilibrio ed autorevolezza: doti necessarie per continuare a guidare, con rinnovato slancio, un centro nevralgico per la vita democratica del nostro partito, qual è la Federazione di Cosenza. A Luigi, con orgoglio già guida dei giovani democratici Calabresi, va tutto il nostro rinnovato sostegno ed incoraggiamento a dare continuità agli ultimi anni di buona politica del Partito Democratico sotto la sua guida e con l'ausilio di tutte le nostre migliori energie. La vera sfida parte proprio da qui: abbiamo bisogno di un partito sempre più aperto, plurale ed inclusivo per combattere i populismi e gli egoismi che purtroppo ad oggi imperano nello scenario politico. Infine nell'auspicio che abbia luogo in questi giorni un confronto ricco di contenuti, auguriamo buon congresso a tutti i tesserati del Partito Democratico della provincia di Cosenza», si legge in una nota GD firmata da diversi componenti.

Andrea Capparelli, Coordinatore GD Acquaformosa

Francesco Tarantino, Segretario GD Aprigliano

Teresa Malito, già Coordinatore GD Casole Bruzio

