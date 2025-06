A pesare sarebbero state le mancate convergenze in tutti i territori, in particolare a Cosenza e Reggio dove la situazione è molto tesa e Roma non gradisce un'ulteriore balcanizzazione del partito

La Commissione Regionale per il Congresso del Partito Democratico della Calabria, riunitasi in modalità telematica il 12 giugno 2025, ha ufficialmente deliberato il posticipo di una settimana per la presentazione delle candidature alla segreteria provinciale e delle relative linee politico-programmatiche.

La decisione è stata assunta in seguito alla concomitanza degli appuntamenti elettorali dell’8 e 9 giugno, in cui si sono svolti i Referendum nazionali e il turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco a Lamezia Terme. Queste consultazioni hanno infatti interferito con il calendario precedentemente stabilito per le fasi congressuali a livello provinciale. In maniera ufficiosa, invece, influiscono pesantemente le mancate convergenze in ogni provincia. Particolarmente a Cosenza e Reggio c'è una situazione molto tesa e Roma non gradisce un'ulteriore balcanizzazione del partito.

Su richiesta del responsabile organizzativo nazionale del partito, la Commissione regionale ha quindi aggiornato i termini. Le candidature alla Segreteria provinciale dovranno essere presentate, complete di sottoscrizioni e linee programmatiche, entro le ore 12:00 di venerdì 20 giugno 2025 presso la Commissione provinciale competente. Le liste dei candidati alle Assemblee provinciali dovranno anch’esse essere depositate entro la stessa scadenza, ovvero le ore 12:00 del 20 giugno 2025.

Rimane confermato il calendario per le riunioni di circolo, in cui si procederà all’elezione dei Segretari e delle Assemblee provinciali, oltre che dei Segretari e dei Direttivi di Circolo. Le date stabilite per lo svolgimento di tali riunioni sono il 27, 28 e 29 giugno 2025.