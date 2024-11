Botta e risposta a distanza tra il governatore e il commissario calabrese del Carroccio che replica stizzito alle parole pronunciate durante il meeting romano: «Delusi dalle sue dichiarazioni, senza il nostro appoggio non sarebbe alla guida della Regione»

«Se Occhiuto ricopre la carica di presidente, ciò è dovuto esclusivamente all'appoggio e all'impegno del leader Matteo Salvini». Lo scrive nero su bianco la Lega Calabria a poca distanza dalle dichiarazioni del governatore al Congresso nazionale del suo partito, Forza Italia. Roberto Occhiuto dal palco di Roma ha parlato di «uno spazio enorme tra Meloni e Schlein, che occuperemo alle Europee». E proprio a proposito delle elezioni di giugno, alla domanda se prevede per Fi un risultato superiore a quello della Lega Occhiuto ha risposto: «Io vedo che c'è tanto entusiasmo, forse più da noi che nei luoghi dove si riunisce la Lega».

Da qui la reazione della Lega calabrese che, guidata dal commissario Giacomo Francesco Saccomanno, in una nota ha espresso anche «delusione per le recenti dichiarazioni del presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, in merito all'autonomia e alla gestione della regione».

«La Lega Calabria - prosegue la nota - desidera ricordare che la maggior parte dei fondi destinati alle infrastrutture della regione sono stati assegnati grazie all'operato del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato dal segretario federale della Lega Matteo Salvini. Un esempio? Il successo dell'aeroporto di Reggio Calabria è stato favorito dalle decisioni e dalle azioni intraprese dal Ministero su impulso del leader della Lega. È fondamentale che il Presidente Occhiuto rifletta attentamente prima di esprimere pareri che possano ledere l'alleanza e i patti stabiliti. La Lega Calabria sottolinea l'importanza del rispetto reciproco e della collaborazione tra alleati per garantire il benessere e lo sviluppo della regione. La Lega Calabria resterà vigile e determinata nel difendere gli interessi della Calabria e dei suoi cittadini, assicurando che le decisioni prese siano nell'interesse della regione e della sua crescita».