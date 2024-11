L’ex premier si attesta al 70,74% staccando di molto gli altri due candidati Andrea Orlando e Michele Emiliano

A due giorni dalla chiusura dei termini per la celebrazione delle convenzioni di circoli, questi sono i risultati parziali sulle tre mozioni: Renzi 70,74%, Emiliano 7,81% e Orlando 21,4%.



«In tutte le province della Calabria - spiega il segretario regionale del Pd Ernesto Magorno - stiamo registrando una grande partecipazione dei nostri iscritti alle convenzioni di circolo, che sono il luogo in cui la base può approfondire le tre mozioni congressuale ed esprimere la propria preferenza sul futuro del partito. Il congresso, che vivrà il suo momento più alto nelle primarie del 30 aprile, dimostra anche in Calabria che il Pd è e resta l'unico vero grande partito in Italia, palestra di democrazia e di sano impegno politico. I circoli calabresi sono corpi vivi, spazi di confronto e di autentica discussione, elementi preziosi per costruire un Pd sempre più immerso nelle istanze e nelle ambizioni di una comunità».

Magorno sarà oggi alle ore 15 a Rende, alle 16 a Cosenza, alle 18 a Taurianova. Sabato, invece, sarà presente alle riunioni di circolo di Lamezia Terme (ore 10), di Melissa (ore 16) e di Luzzi (ore 17.30). Domenica, infine, il segretario regionale del Pd Calabria parteciperà alle convenzioni di Serra San Bruno (ore 11) e di Roccelletta di Borgia (ore 17).