Dopo una giornata molto tesa, con scontri molto accesi, il Congresso provinciale del Pd di Cosenza incorona Matteo Lettieri, sindaco di Celico, quale nuovo segretario di Federazione. La piattaforma "Innovazione, Comunità e Territori" e il sindaco di Mormanno Paolo Pappaterra hanno dato l’annuncio a notte fonda: « Abbiamo vinto e non ci hanno visto arrivare!»

Un congresso sofferto, la vittoria per 300 voti su Pino Le Fosse, minacce e denunce per tutta la giornata, poi a notte fonda l’annuncio della vittoria che politicamente vede vincere il consigliere regionale Mimmo Bevacqua su Nicola Adamo, un pezzo della storia del PD Calabrese. Proprio il consigliere regionale Bevacqua, che ha condotto questa fase congressuale con l’altro consigliere regionale cosentino Franco Iacucci, si è caratterizzato per una serie di scontri verbali molto accesi con l’area Adamo-Guccione. Sono volate parole grosse per giorni fra i sostenitori delle due fazioni, ed è mancato poco che non si arrivasse dalle parole ai fatti in più punti della federazione. Molte le denunce pubbliche per presunte irregolarità, e su queste le parole forti del sindaco di Acri, Capalbo.

Non sarà facile per il neo segretario provinciale Lettieri governare il partito cosentino in queste condizioni, con questa lacerazione, con gli scontri ancora accesi da una parte all’altra della provincia. Un partito ridotto ai minimi termini dopo tre anni di guida dell’uscente Vittorio Pecoraro, contestato in più momenti per la sua gestione definita da molti fallimentare. Comunque, nonostante tutto, la vittoria di Matteo Lettieri rappresenta una svolta, e il suo volto giovane e pulito un’opportunità per un partito che in Calabria ha evidenziato finora tutti i suoi limiti, le sue contraddizioni e ke profonde lacerazioni che ora qualcuno dovrà pur sanare.

Nel pomeriggio di ieri, i coordinamenti delle mozioni a sostegno di Pino Le Fosse e Matteo Lettieri hanno prodotto comunicati stampa contrastanti, rivendicando ognuno la vittoria, mentre il caos sembrava regnare da una parte all’altra della federazione. Tanto che la presidente della Commissione per il congresso, Giovanna Oliverio, ha contattato la redazione di CosenzaChannel per una dichiarazione ufficiale: «Ho appreso che sono stati divulgati a mezzo stampa dati relativi ai risultati del congresso provinciale del partito che avrà termine solo alle 24 di oggi (ieri per chi legge, ndr). Riteniamo doveroso dichiarare che i dati, ancorché ufficiosi, relativi all’esito del congresso provinciale, sono esclusivamente quelli che perverranno dalla Commissione per il congresso e che gli stessi verranno pubblicati solo a seguito della verifica dei verbali dei congressi celebrati con conseguente trasmissione alla Commissione regionale». Se ne parla quindi nelle prossime ore per l’ufficialità, anche se la vittoria di Lettieri, salvo colpi di scena imprevedibili, sembra ormai certa.