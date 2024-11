«È stato davvero emozionante vedere riaprire i circoli del Pd per questa giornata di voto servita ad eleggere i delegati all’Assemblea regionale che poi indicheranno il futuro segretario del partito». Così Nicola Irto, candidato alla segreteria regionale del Pd, al termine della giornata del voto nei circoli che ha visto una grande partecipazione.

«Voglio ringraziare i volontari, gli iscritti e tutti i partecipanti al voto – prosegue Irto – che hanno reso possibile una giornata fondamentale per il futuro del partito e la celebrazione di un’autentica festa della democrazia. Da questa voglia di partecipazione si deve ripartire per riorganizzare il Pd calabrese e rendere sempre più forte e continuo il contatto con i territori e i cittadini. Una giornata importante arrivata dopo i dibattiti sulla mozione a sostegno della mia candidatura a segretario regionale che sono stati molto proficui e hanno regalato molti spunti in vista della “Rigenerazione” che vogliamo perseguire. La mozione rimane aperta – conclude Irto – ai suggerimenti e alle indicazioni che arriveranno nei prossimi giorni e in vista dell’Assemblea che segnerà, finalmente, la ripartenza del Partito democratico calabrese».