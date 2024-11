Elly Schlein farà tappa a Cosenza venerdì 17 febbraio. Non ha trovato terreno fertile nella federazione provinciale dove nei congressi dei circoli è arrivata terza dietro al grande favorito Stefano Bonaccini e a Paola De Micheli. Guardando al dato complessivo della Calabria, però, è dietro al Governatore dell’Emilia Romagna (di cui è vice) con il 21% dei consensi degli iscritti. Ora proverà a conquistare ulteriori preferenze e ad aumentare il peso specifico anche al di fuori del partito. Alle primarie aperte del 26 febbraio, infatti, possono partecipare anche simpatizzanti e associazioni.

Per Schlein hanno espresso più che una semplice simpatia gli ex consiglieri regionali Sebi Romeo e Carlo Guccione, la sindaca di Siderno Mariateresa Fragomeni, la presidente della federazione del Pd provinciale di Cosenza Maria Locanto, il segretario della provincia di Reggio Calabria Antonio Morabito.

La candidata movimentista, sostenuta a livello nazionale da Franceschini e Provenzano, era attesa inizialmente a Catanzaro per domenica 29 gennaio. Avrebbe dovuto fare tappa anche a Cosenza, ma l’appuntamento, considerati i tempi stretti, fu rinviato. Ad ogni modo, per l’aspirante segretaria del Partito democratico non sarebbe stata la prima volta nel capoluogo di regione. Già a maggio scorso, infatti, in vista delle amministrative, espresse insieme a Jasmine Cristallo il proprio sostegno a Nicola Fiorita.