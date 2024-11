Centinaia gli iscritti che hanno partecipato. A vincere nettamente nel circolo del centro della piana lametina l'ex premier

Alla fine anche il congresso nel circolo PD di Pianopoli si è tenuto e, fedele alla tradizione politica del piccolo centro del lametino, ha visto la partecipazione di centinaia di iscritti.

Chiaro il risultato. Emiliano voti 18; Orlando voti 8; Renzi voti 286. A presentare la mozione Orlando che, nei giorni scorsi aveva sollevato dubbi sui dati del tesseramento di Pianopoli, Maurizio Caligiuri. Rodolfo Cuda, invece, ha illustrato sia la mozione Renzi che la mozione Emiliano, considerato che il comitato della mozione del Presidente pugliese non aveva mandato nessuno alla convenzione di Pianopoli.



Alla vigilia del congresso c'era stato un botta e risposta sulla stampa tra il coordinatore della mozione Orlando, Fabio Guerriero e Gianluca Cuda, primo cittadino di Pianopoli schierato, invece, per la mozione Renzi. Oggetto dello scontro, i dati del tesseramento Pd nel centro della piana lametina. Guerriero, infatti, con una certa dose di ironia si chiedeva come era possibile che in un "Comune di 2500 anime il 15% della popolazione totale è iscritto al Pd", la risposta di Cuda non si era fatta attendere invitando Guerriero "a essere presente al congresso per poter constatare la presenza, la forza e il radicamento di iscritti e militanti del nostro territorio". Detto fatto. Il risultato è noto.



Pa.Mo.