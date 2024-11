Centrodestra ancora fermo sul nome di Marco Polimeni che ha registrato 21 voti. La seduta non essendo stati raggiungi i voti necessari è stata aggiornata

Ancora fumata nera al Consiglio comunale di Catanzaro convocato oggi in seduta straordinaria per eleggere il presidente e il vicepresidente della civica assise.

Dopo l'indisponibilità già dichiarata nel corso del Consiglio comunale di insediamento del sindaco e dei consiglieri, il capogruppo dell'aggregazione di centrosinistra Vincenzo Ciconte ha in apertura di seduta rifiutato nuovamente la designazione di un appartenente del gruppo di minoranza nel ruolo di vicepresidente. "Non c'è stato alcun coinvolgimento con le forze di opposizione nell'individuazione di un nome per lo svolgimento del ruolo di presidente del Consiglio che potesse essere condiviso e quanto più possibile di garanzia. Invito la maggioranza a rivedere le proprie posizioni". Il consigliere comunale della maggioranza Rosario Mancuso ha quindi chiesto la sospensione della seduta.

Centrodestra fermo su Marco Polimeni

La maggioranza si è ritirata nella sala giunta e ha affidato al consigliere Giovanni Merante il messaggio per le opposizioni. Nessun passo indietro. Il centrodestra rimane fermo sul nome di Marco Polimeni dichiarando irricevibile la richieste di Vicenzo Ciconte.

Si è quindi proceduto alla votazione che ha registrato 21 voti in favore di Marco Polimeni, uno a testa in favore di Eugenio Riccio, Cristina Rotundo, Libero Notarangelo, Rosario Lostumbo, Roberto Guerriero, Fabio Celia, Vincenzo Cinconte, Tommaso Brutto, Lorenzo Costa, Sergio Costanzo e due schede bianche direttamente riconducibili a Nicola Fiorita e Gianmichele Bosco di Cambiavento. La seduta non essendo stati raggiungi i 22 voti necessari è stata aggiornata.