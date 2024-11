Il Consiglio regionale approva il bilancio 2016-2018 e la legge di stabilità. Si tratta di 5,4 miliardi di euro, quasi tutti già impegnati

Nella seduta tenutasi ieri il Consiglio regionale della Calabria ha approvato il bilancio 2016-2018 e la legge di stabilità 2016. Si tratta di 5,4 miliardi di euro, quasi tutti già impegnati. Solo 700 milioni resteranno liberi da vincoli.

Dei circa 5 miliardi a disposizione, 126 milioni serviranno per il personale della giunta regionale, 21,6 per l'acquisizione di beni e servizi, 58 milioni per le spese del consiglio regionale. 83 milioni serviranno per la copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti. 28,3 milioni per pagare i mutui contratti dagli enti locali.

E poi ancora 8 milioni serviranno per pagare le spese per colori i quali hanno contratto virus a saguito di trasfusioni di sangue infetto negli ospedali pubblici. 120 milioni andranno agli enti sub-regionali. 49 milioni ai precari regionali. 25 miloni al trasporto pubbico locale e 21 milioni per diritto allo studio, protezione civile e politiche sociali.